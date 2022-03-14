Російські війська влаштували обстріл під час евакуації людей з Луганської області

Російські війська влаштували обстріл під час евакуації людей з Луганської області

Цивільних вдалося вивезти в складних умовах з-під обстрілів.

Під час евакуації 14 березня гуманітарними коридорами мирних жителів Луганської області російські війська провокували бойові зіткнення.

Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"По коридорах у Луганській області. Під час евакуації людей з боку окупаційних військ, попри встановлений режим припинення вогню, провокувалися бойові зіткнення у містах Попасна та Рубіжне. Людей вдалося вивезти в складних умовах з-під обстрілів", ­– розповіла міністерка.

"Окупанти продовжують порушувати фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права, а саме обстрілювати мирних цивільних громадян", – наголосила Верещук.

Нагадаємо, міністерка також повідомляла, що 14 березня через наступ російських військ евакуаційні автобуси не змогли дістатися до низки сіл Броварського району Київської області.