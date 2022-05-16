Російські війська влучили у склад з добривами на Харківщині: у небі - високий стовп диму

Вдень 16 травня російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра.

Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, що був червоного кольору.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також читайте Українські зенітники збили ворожу ракету, випущену по Одесі

За його словами, вибух у Харківській області не несе загрози місцевому населенню.

"Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють", - зауважив він.

Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.

Як раніше повідомили в Міноборони України, ситуація на східному напрямку залишається важкою. Російські військові проводять наступальні дії.

Читайте також: