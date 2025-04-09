Російський наступ на Сумську область / © ТСН.ua

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Російські військові забігають до села Басівка у Сумській області і ховаються там у підвалах. Однак село перебуває під вогневим контролем ЗСУ і ворог не може контролювати навіть частину Басівки.

Про це військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів у ефірі YouTube-каналу «Фабрика новин».

Експерт зауважив, що Басівка фактично знищена ударами російської артилерії та авіації, але в селі вціліли підвали на околицях. Саме туди у межах своїх «м’ясних» штурмів забігають російські військові. Окупанти ховаються у підвалах, намагаючись накопичити сили та засоби для захоплення села. Однак українські військавиявляють місця зосередження ворога і завдають по ньому вогневого ураження.

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«Зазвичай це призводить до втрат серед росіян. Але ж вони вперті і продовжують знов і знов накопичувати сили та засоби, відправляти їх на штурм того населеного пункту», — сказав Селезньов.

«Що на цей час: Басівка повністю перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони і росіяни не мають змоги контролювати бодай частину того населеного пункту», — наголосив ексречник Генштабу.

Водночас, за його словами, ситуація дуже динамічна і наразі важко передбачити наслідки впертості загарбників. Слід врахувати, що українське прикордоння досить ефективно обладнане інженерними фортифікаціями. Тому, на думку Селезньова, «нам не варто надто хвилюватися, що ворог постійно суне на наше прикордоння, міста і села».

Навіщо росіянам Сумська область

Військовий експерт вважає, що російській армії територія Сумщини зараз потрібна для витіснення українських військ із Курської області.

Ексречник Генштабу пояснив, що для окупантів на Курщині безперспективно «в лоб» штурмувати українські рубежі та позиції, бо ЗСУ там перебувають у достатньо зручних умовах. Саме тому ворог намагається зараз зайти через територію України, аби створивши на Курщині умови оперативного оточення та змусити українських бійців відходити.

Водночас Селезньов вказав на проблеми для російської армії.

«Проблема для росіян полягає в тому, що природно-географічні умови на території Сумської області такі, що не надто сприяють проведенню ефективних та масштабних наступальних дій. Ліси, болота, чимало ярів та пагорбів створюю серйозні проблеми для дій ворожої армії. А отже, скоріш за все, ми і далі будемо бачити маневрену оборону у виконанні українських Сил оборони, зростання російських втрат. І достатньо ефективне і масштабне застосування ворогом авіаційної компоненти», — прогнозує експерт.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін може марити про масштабування дій свого війська задля створення санітарної зони, але сумнівно, що він здатний це втілити в життя.

Нагадаємо, напередодні речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що Басівка перебуває під повним контролем Сил оборони. Таким чином він спростував заяви російських пропагандистів про захоплення села.

Дата публікації 14:10, 09.04.25 Кількість переглядів 35 Сирський оголосив про наступ росіян! Сумщина й Харківщина - під ударами!