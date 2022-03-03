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Російські війська ймовірно намагатимуться прорватися до Миколаєва — мер міста

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Російські війська ймовірно намагатимуться прорватися до Миколаєва — мер міста

Очільник міста каже, що сьогодні ворожі війська протягом усього дня маневрували областю й обходили місто з різних боків.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що війська окупантів ймовірно намагатимуться прорватися до міста у п'ятницю, 4 лютого.

Про це пише місцеве видання НикВести.

Міський голова сподівається, що цього все ж таки не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Сенкевич закликав мешканців міста зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з теробороною. Крім того, очільник міста закликав жителів запастися питною водою.

За словами мера Миколаєва, сьогодні ворожі війська протягом усього дня маневрували областю й обходили місто з різних боків.

"Пересуваються інженерні війська, які наводять понтони, можливо, вони хочуть перейти через річку", — йдеться в повідомленні видання.

Сенкевич каже, що у Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике скупчення військ: до 1000 одиниць різної техніки, зокрема танки, БТРи, ракетні установки, техніка із забезпеченням.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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