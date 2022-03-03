Російські війська ймовірно намагатимуться прорватися до Миколаєва — мер міста

Очільник міста каже, що сьогодні ворожі війська протягом усього дня маневрували областю й обходили місто з різних боків.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що війська окупантів ймовірно намагатимуться прорватися до міста у п'ятницю, 4 лютого.

Про це пише місцеве видання НикВести.

Міський голова сподівається, що цього все ж таки не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Сенкевич закликав мешканців міста зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з теробороною. Крім того, очільник міста закликав жителів запастися питною водою.

За словами мера Миколаєва, сьогодні ворожі війська протягом усього дня маневрували областю й обходили місто з різних боків.

"Пересуваються інженерні війська, які наводять понтони, можливо, вони хочуть перейти через річку", — йдеться в повідомленні видання.

Сенкевич каже, що у Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике скупчення військ: до 1000 одиниць різної техніки, зокрема танки, БТРи, ракетні установки, техніка із забезпеченням.