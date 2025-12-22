Російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ - ISW

Сіверськ / © Associated Press

Російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 21 грудня повідомив, що російські війська завершили захоплення Сіверська, просунулися до висот на захід і північний захід від Сіверська та досягли крейдяного кар’єру на захід від Сіверська.

Машовець також повідомив, що російські війська досягли тактичних «успіхів» на північ від Свято-Покровського та захопили Федорівку та Васюківку (усі на південний захід від Сіверська) від середини листопада 2025 року.

«Російські зусилля на Сіверському напрямку були надзвичайно тривалими, особливо враховуючи, що Сіверськ має площу близько 10 квадратних кілометрів, а довоєнне населення становило близько 11 000 осіб. Російським військам знадобився 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська (на схід від Сіверська) до західного адміністративного кордону Сіверська», — йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, російським військам, ймовірно, знадобилося 33 дні, щоб повністю захопити місто.

Нагадаємо, навколо Сіверська на Донеччині ще від 2022 року сформувався плацдарм, який утримували Збройні сили України, прикриваючи зі сходу підступи до агломерації Слов’янська і Краматорська.

Згідно із заявою 54-ї окремої механізованої бригади — підрозділу, що обороняє місто, — росіяни тривалий час намагалися просочитися в межі Сіверська, користуючись погодними умовами, зокрема — густим туманом. Їм вдалося накопичуватися в межах житлової забудови, у підвалах.

«Сіверськ залишається під постійним тиском ворога: одні намагаються просочитися всередину міста, інші рухаються на підходах, сподіваючись закріпитися», — сказано в повідомленні бригади 16 грудня.

На картах OSINT-проєктів показано: щонайменше східна частина Сіверська перебуває під повним контролем росіян, а західна частина — «сіра зона».