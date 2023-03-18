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Російські війська за добу 50 разів обстріляли Херсонщину: є поранені

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські війська за добу 50 разів обстріляли Херсонщину: є поранені

Фото: Associated Press

Окупанти тричі обстріляли Херсон.

Російські окупанти протягом минулої доби, 17 березня, 50 разів обстріляли Херсонську область. Поранено трьох місцевих жителів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 237 снарядів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град».

Зокрема, окупанти тричі обстріляли Херсон. Сім ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Були влучання у Дніпровському та Корабельному районах міста, зокрема у мікрорайон Острів. Крім того, сім разів було обстріляно острівну та берегову частину Херсонської МТГ - дачні ділянки. 

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Два дрони влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Також два ворожі Shahed вдалося збити українським силам ППО.

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Дата публікації
Перегляди
21
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