Російські війська за добу пошкодили 10 об’єктів інфраструктури в Луганській області: що саме

Російські війська за добу пошкодили 10 об’єктів інфраструктури в Луганській області: що саме

Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що за добу російські окупанти пошкодили 10 об’єктів інфраструктури в області, зокрема нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську.

Про це Гайдай написав у Мережі 16 квітня.



Він також повідомив, що частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них – 16 житлових будинків у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.

"Руський мир" – це знищення населення та об’єктів інфраструктури", – зазначив голова області.

Він поінформував, що 15 квітня ввечері російські війська відкрили вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, внаслідок чого загорілися декілька магазинів і кафе.

Вдень 16 квітня окупанти вдарили по місцях торгівлі в Лисичанську – там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно. Після обстрілу полум’я поширилось на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати.

Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що з Луганської області ще не виїхали понад 70 тис. жителів та закликав їх негайно евакуюватися.

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