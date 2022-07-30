Російські війська захопили верф Новинського у Херсоні: в акваторії перебуває турецьке судно

Російські війська захопили в окупованому Херсоні верф ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп, бенефіціаром якого є екснардеп Вадим Новинський.

Керівництво холдингу повідомило правоохоронцям, що в акваторії верфі перебуває турецьке судно з екіпажем, доля якого зараз невідома.

Про це повідомили у пресслужбі холдингу.

"На теперішній час військові Російської Федерації не допускають адміністрацію та працівників на територію. Генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ", – йдеться в заяві.

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Там додали, що від першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Востаннє на території підприємства перебували тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону та роботу екстрених служб. Після захоплення верфі там не залишилось жодного співробітника.

Нагадаємо, ЗСУ знищили низку ворожих логістичних пунктів у Херсонській області.

За даними британської розвідки, окупанти біля захопленого Херсона встановили два понтонні мости та поромну переправу, намагаючись упоратися з наслідками атак з боку ЗСУ.

Як виживають Херсон та область в окупації

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