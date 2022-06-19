Російські війська захопили Запорізький залізорудний комбінат: голова ОВА попереджає про небезпеку

Минулого тижня російські окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат. Через це наразі комбінат не працює.

Як попередили в обласній військовій адміністрації, існує загроза зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою, якщо не працюватимуть насосні станції.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух сказав в ефірі телемарафону у неділю, 19 червня.

"Якщо не будуть працювати насосні станції та не будуть відкачувати воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на відмітку -30, це може мати важкі наслідки: зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою", - сказав він.

Голова ОВА зауважив, що уже скликано комісію, яка займеться вивченням ситуації і прийняттям відповідних рішень.

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області сталася масштабна пожежа на хімічному заводі "Коагулянт".

Про можливі сюрпризи на саміті ЄС, "стурбованість" Шольца і НАТО. Інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною

Читайте також: