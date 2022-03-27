Російські війська запустили дві ракети в бік Одеської області: жодна не потрапила у ціль

Російські війська запустили дві ракети в бік Одеської області: жодна не потрапила у ціль

Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

Сьогодні, 27 березня російські війська запустили дві ракети в бік Одеської області. Але жодна не потрапила у ціль, йдеться в заяві офіцера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Нагадаємо, російські окупанти активно проводять повітряну розвідку в Одесі, де і вночі, і під ранок звучали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.