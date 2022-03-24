"Російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби": Зеленський виступив перед G7

"Російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби": Зеленський виступив перед G7

Президент розповів про примусове вивезення українців до РФ, зокрема й про викрадення дітей.

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні країн "Великої сімки" та розповів про застосування Росією заборонених фосфорних бомб, загрозу застосування хімічної зброї та примусове вивезення українців до РФ.

Відповідний відеозапис опублікований у Мережі.

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"Сьогодні вранці я отримав інформацію про те, що російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби. Цілком реальна загроза масштабного застосування Росією хімічної зброї на території України", – розповів Зеленський.

Він також розповів державам G7 про примусове вивезення українців до РФ, яких держава-агресор ще й намагається змусити за себе воювати.

"Ми намагаємося з’ясувати точну кількість депортованих українців, яких Росія примусово щоденно вивозить на свою територію, позбавляє документів – усе забирається, – засобів зв’язку, і розподіляє по своїх регіонах. Навіть ще потім намагається мобілізувати їх до своєї армії. Незаконно викрадає дітей. За нашими даними, – вже понад 2 тисячі", – розповів український президент.

Нагадаємо, напередодні мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що російські війська ввечері 22 березня застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фасфорні боєприпаси.

А 23 березня президент США Джо Байден назвав "цілком реальною загрозою" те, що Росія таки може вдатися до застосування хімічної зброї проти України.