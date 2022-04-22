Російські війська завдали 56 ударів по Харківській області: є жертви

Російські війська завдали 56 ударів по Харківській області: є жертви

Російські війська протягом 22 квітня завдали 56 ударів по Харківській області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрації.

Російські окупанти били по таких районах: Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ.

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"У Коротичі внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному зі складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий", – йдеться в повідомленні Харківської ОВА.

Загалом внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 19 цивільних, двоє людей загинули.

"Вкотре закликаємо усіх мешканців області бути уважними і обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях", – закликала влада області.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 22 квітня російські війська намагалися наступати в напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне Харківської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 58-й день російського вторгнення

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