Російські війська завдали авіаудару під час евакуації з Ізюму

Попри це, вдалося евакуювати 40 автобусів з цивільними.
Російські військові 10 березня завдали авіаудар по місту Ізюм Харківської області – саме в момент, коли там тривала евакуація мирного населення.
Про це повідомили в Нацполіції України.
"На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав. Усього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами", – йдеться у повідомленні.
"Поліцейські Харківщини продовжують нести службу 24/7, попри все", – наголосили правоохоронці.
Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини Підступний ворог наніс авіаудар під...Опубліковано Національна поліція України Четвер, 10 березня 2022 р.
Нагадаємо, евакуаційні автобуси з Ізюма, який сильно потерпає від обстрілів російської армії, виїхали 10 березня. Водночас до міста доставили гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.
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