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Російські війська завдали авіаудару під час евакуації з Ізюму

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Російські війська завдали авіаудару під час евакуації з Ізюму

Національна поліція України

Попри це, вдалося евакуювати 40 автобусів з цивільними.

Російські військові 10 березня завдали авіаудар по місту Ізюм Харківської області – саме в момент, коли там тривала евакуація мирного населення.

Про це повідомили в Нацполіції України.

"На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав. Усього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами", – йдеться у повідомленні.

"Поліцейські Харківщини продовжують нести службу 24/7, попри все", – наголосили правоохоронці.

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Опубліковано Національна поліція України Четвер, 10 березня 2022 р.

Нагадаємо, евакуаційні автобуси з Ізюма, який сильно потерпає від обстрілів російської армії, виїхали 10 березня. Водночас до міста доставили гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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