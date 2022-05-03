Російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області

Російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області

Російські війська 3 травня ввечері завдали ракетного удару по місту Арциз в Одеській області. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Відомо також, що над Одеською областю протиповітряна оборона збили три російські ракети.

Про це заявив міський голова Сергій Парпуланський, пише "Суспільне Одеса".

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", – додав мер Арцизу.

Водночас речниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що ввечері 3 травня сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами до Одеської області.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електро- та водопостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.

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