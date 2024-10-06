Російські війська завдали удару по Київській області дронами: стали відомі наслідки атаки

Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області, використовуючи ударні дрони. Повітряна тривога тривала понад 12 годин.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Сили протиповітряної оборони регіону активно працювали, знищивши ворожі цілі. Влучання в об’єкти житлової або критичної інфраструктури не допущено, і постраждалих внаслідок атаки немає.

Падіння уламків збитих дронів зафіксовано в шести районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу, щоб оцінити ситуацію.

Влада закликала мешканців Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, повітряні сили України повідомили про атаку в ніч на 6 жовтня 2024 року, коли російські окупанти завдали ударів по Україні дронами та ракетами.

Читайте також: