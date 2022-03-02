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Російські війська завдали удару по житловому масиву Чернігова: влучило у лікарню

Російські війська завдали удару по житловому масиву Чернігова: влучило у лікарню

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Російські війська завдали удару по житловому масиву Чернігова: влучило у лікарню

t.me/chernigivskaODA

Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

У середу, 2 березня, близько 12:30 російська армія скоїла завдала удару по житловому масиву Чернігова. 

Про це повідомив голова чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, від обстрілів постраждала  Чернігівська районна лікарня: будівля серйозно пошкоджена. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється. Частину людей переведуть до інших споруд або до інших медичних закладів.

Пошкоджень також зазнали десятки житлових будинків поряд: вибиті вікна, двері, зірвані дахи, пошкоджені стіни. Крім того, пошкодження отримали і адміністративні будівлі, зокрема відділ поліції.

"Цей район щільно забудований житловими багатоповерхівками. Тут розташовані корпуси університету", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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