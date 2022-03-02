Російські війська завдали удару по житловому масиву Чернігова: влучило у лікарню

Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

У середу, 2 березня, близько 12:30 російська армія скоїла завдала удару по житловому масиву Чернігова.

Про це повідомив голова чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, від обстрілів постраждала Чернігівська районна лікарня: будівля серйозно пошкоджена. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється. Частину людей переведуть до інших споруд або до інших медичних закладів.

Пошкоджень також зазнали десятки житлових будинків поряд: вибиті вікна, двері, зірвані дахи, пошкоджені стіни. Крім того, пошкодження отримали і адміністративні будівлі, зокрема відділ поліції.

"Цей район щільно забудований житловими багатоповерхівками. Тут розташовані корпуси університету", - йдеться у повідомленні.