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- Війна
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Російські війська завдали потужного удару по Кременчуку: перші кадри руйнувань біля ТЦК
У Кременчуці через удар БпЛА постраждала житлова інфраструктура.
Російські військові 6 липня обстріляли центральну частину Кременчука в Полтавської області. Внаслідок удару безпілотника було пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, район охоплений димом.
Про це повідомило Суспільне.
Наразі на місці працюють комунальні служби, які здійснюють ліквідацію наслідків обстрілу. До прибирання також долучилися місцеві жителі, зокрема займаються прибиранням уламків скла.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 липня, російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий ТЦК.