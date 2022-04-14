Російські війська завершують підготовку до наступу на сході України – розвідка Естонії

Російські війська завершують підготовку до наступу на сході України – розвідка Естонії

Проте охочих воювати мало.

За даними естонської розвідки, збройні сили Росії завершують підготовку до наступу на сході України. Вони також блокують перекидання підрозділів ЗСУ у східному напрямку.

Про це пише ERR з посиланням на звіт Розвідцентру Сил оборони Естонії, опублікований 14 квітня.

Також розвідка Естонія відзначає, що 14 квітня внаслідок пожежі на борту флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" здетонували боєприпаси. Причини спалаху остаточно невідомі, ймовірно, корабель був уражений ракетою.

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Інцидент підтвердили як українська, так і російська сторони. Росіяни повідомили, що з корабля евакуювали екіпаж. Це може свідчити про те, зазначає розвідка, що боротьба з пожежею та ліквідація ушкоджень були або неможливі або безперспективні.

Також у повідомленні йдеться, що військовослужбовців збройних сил РФ продовжують примушувати до участі у війні на території України. Поруч із цим проводять активну кампанію з просування контрактної служби, зокрема рекламують короткострокові контракти.

Попри економічну нестабільність в РФ та застосування репресивних заходів щодо "відмовників", охочих воювати мало.

Нагадаємо, на сході України йдуть інтенсивні бої з російськими окупантами і, за даними британської розвідки, ситуація може загостритися найближчими тижнями.

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