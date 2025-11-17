ТСН у соціальних мережах

Російські військові у Рівнопіллі

Російські військові у Рівнопіллі / © Telegram / Сергій Стерненко

Російські військові у Рівнопіллі

Російські війська зайшли до Рівнопілля: Стерненко показав фото

Геолоковані кадри підтверджують присутність ворога у селі Рівнопілля.

Ірина Лаб'як

Російські військові вже помічені у селі Рівнопілля Запорізької області. На це вказують геолоковані кадри.

Про це повідомив громадський діяч, волонтер Сергій Стерненко.

Він опублікував фото, на яких у Рівнопіллі зафіксовані російські окупанти зі розгорнутими національними прапорами.

«Рівнопілля на Запоріжжі, неподалік Гуляйполя. Геолоковані кадри присутності російських окупантів у населеному пункті», — йдеться в заяві волонтера.

Російські військові у Рівнопіллі / © Telegram / Сергій Стерненко

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що ЗСУ вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на вигідніші позиції. Усе задля збереження життя військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.

За даними ISW, на Гуляйполівському напрямку російські війська посилено наступають, намагаючись ізолювати Гуляйполе з північного сходу. Геолокаційні дані підтверджують нещодавнє захоплення ворогом села Рівнопілля та їхнє просування на схід від Затишшя. Росіяни наблизились до Гуляйполя на 4-8 км та до основної траси постачання Т-0401. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин визнав, що ці наступи загрожують відрізанням міста.

