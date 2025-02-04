Російські війська зазнали втрат на Куп’янському напрямку та залишили позиції – ОСУВ "Хортиця"

За даними української розвідки, командування окупаційних військ намагається змусити підрозділи повернутися на залишені рубежі, погрожуючи розстрілами.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, однак безуспішно.

Про це повідомили в Офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

Зазначається, що противник атакував у районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, проте безрезультатно. Щобільше, під натиском Сил оборони РФ була змушена залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів.

За даними української розвідки, командування окупаційних військ намагається змусити підрозділи повернутися на залишені рубежі, погрожуючи розстрілами.

Нагадаємо, що армія агресорки Росії продовжує спроби наступу на Куп'янському напрямку. Окупанти прагнуть захопити нові території на Харківщині.