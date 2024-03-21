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Російські війська здійснили провокацію на лівобережжі Херсонщини

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Російські війська здійснили провокацію на лівобережжі Херсонщини

Жителі Каховки лишилися без світла, води та газу ФОТО: Херсон online

Заяви росіян про обстріл начебто зі сторони Сил оборони України не відповідають дійсності.

Окупанти здійснили чергову провокацію та обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури лівобережжя Херсонщини. Внаслідок цього, жителі Каховки лишилися без світла, води та газу. 

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Вкотре наголошу, що заяви окупантів про обстріл зі сторони Сил оборони України не відповідає дійсності. Українська армія працює виключно по військовим цілям. А лишати людей без необхідних умов для життя  - звичка саме російської армії", - сказав він.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені. А упродовж доби 20 березня ворожа армія з різних видів озброєння обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Четверо людей отримали поранення.

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