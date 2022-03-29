Російські війська здійснили удар по Миколаєву дуже підступно - Зеленський

Глава держави розповів про втрати у місті.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про ситуацію в Миколаєві після ракетного удару по будівлі обласної адміністрації.

"Протягом дня у Миколаєві тривала рятувальна операція. Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про вісьмох загиблих та тридцятьох поранених. Цілком вірогідно, що це не остаточні цифри.

Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.

Цей черговий акт російської так званої "денацифікації" Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто", - підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський прокоментував результати перемовин з окупантами

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 12 загиблих під завалами зруйнованої Миколаївської ОДА.

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