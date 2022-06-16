Російські війська зі своєї території обстріляли Сумську область: поранені тварини

Російські війська зі своєї території обстріляли Сумську область: поранені тварини

Російські окупанти вдень 16 червня обстріляли територію Сумської області зі території РФ. Наразі з’ясовується інформація про жертв та руйнування.

Відомо, що російські військові влаштували обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні близько 13-ї години прикордонники зафіксували обстріл, який росіяни вели з боку села Городище Курської області. Ворог вів вогонь із реактивних систем залпового вогню. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб'єкт", ­– йдеться у дописі відомства.

Зауважимо, що прикордонники опублікували фото з пошкодженого об'єкта, на яких видно, що поранень зазнала худоба.

Нагадаємо, в ніч проти 16 червня російські війська обстріляли Сумську область із застосуванням авіації, є жертви та поранені. Ще один обстріл загарбники влаштували вранці по двох прикордонних райони області.

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