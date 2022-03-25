Російські війська змінили тактику: український генерал розповів, чого зараз боїться ворог

Російські війська змінили тактику: український генерал розповів, чого зараз боїться ворог

Окупанти відстежують наші засоби ППО, повітряні сили і артилерію.

Російські окупаційні війська змінили тактику. Насамперед вони зараз відстежують наші засоби ППО, повітряні сили і нашу артилерію.

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Про це заявив під час брифінгу 25 березня бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Я можу сміливо заявити, що противник цього боїться. За ніч завдяки вмілому використанню (згаданих вище засобів, - ред.) знищено три танки з десяток бойових машин, майже півсотні підтверджених російських загарбників вже знищено", - розповів він.

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