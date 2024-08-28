Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку: звіт ISW (мапа)

Ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.

Російські війська досягли суттєвих тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що ЗСУ відійшли з окремих районів на південний схід від міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що російські окупанти просунулися більш ніж на 2 км від своїх останніх підтверджених позицій до північно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.

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Таким чином тепер російські війська утримують позиції в центральній частині Новогродівки.

Інші геолокаційні кадри вказують, що ворог незначно просунувся на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопив Калинове (далі на південний схід від Покровська і на південний схід від Новогродівки).

Мапа бойових дій на Покровському напярмку від ISW

Нагадаємо, аналітики Deep State заявили, що доволі швидко росіяни зуміли окупувати практично всю Новогродівку. Зараз ворог продовжує штурмові дії у північній частині міста.

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