Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку: звіт ISW (мапа)

Ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.
Російські війська досягли суттєвих тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що ЗСУ відійшли з окремих районів на південний схід від міста.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що російські окупанти просунулися більш ніж на 2 км від своїх останніх підтверджених позицій до північно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.
Таким чином тепер російські війська утримують позиції в центральній частині Новогродівки.
Інші геолокаційні кадри вказують, що ворог незначно просунувся на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопив Калинове (далі на південний схід від Покровська і на південний схід від Новогродівки).
Нагадаємо, аналітики Deep State заявили, що доволі швидко росіяни зуміли окупувати практично всю Новогродівку. Зараз ворог продовжує штурмові дії у північній частині міста.
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