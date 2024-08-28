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Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку: звіт ISW (мапа)

Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку: звіт ISW (мапа)

Російська військова техніка / Фото: Getty Images

Ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.

Російські війська досягли суттєвих тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що ЗСУ відійшли з окремих районів на південний схід від міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що російські окупанти просунулися більш ніж на 2 км від своїх останніх підтверджених позицій до північно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.

Таким чином тепер російські війська утримують позиції в центральній частині Новогродівки.

Інші геолокаційні кадри вказують, що ворог незначно просунувся на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопив Калинове (далі на південний схід від Покровська і на південний схід від Новогродівки).

Мапа бойових дій на Покровському напярмку від ISW / ©
Мапа бойових дій на Покровському напярмку від ISW

Нагадаємо, аналітики Deep State заявили, що доволі швидко росіяни зуміли окупувати практично всю Новогродівку. Зараз ворог продовжує штурмові дії у північній частині міста.

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