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Російські війська знищили позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку: деталі

Російські війська знищили позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку: деталі

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Протягом доби на фронті сталися 140 зіткнень.

Війська армії РФ продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у Часовому Ярі та Торецьку на Донеччині. За добу окупантам вдалося зруйнувати деякі позиції ЗСУ.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники штурмували укріплення українських військових в Часовому Ярі і Торецьку, а також проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки.

"Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні. 

Протягом доби на фронті сталися 140 зіткнень. Зокрема, на Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. Тим часом на Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

Нагадаємо, на Донеччині тривають бої за Покровськ.  Наразі Покровський напрямок – один з найактивніших за кількістю боєзіткнень. 

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