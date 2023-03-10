Російські війська знову готуються наступати на Вугледар: ISW оцінив загрозу

Аналітики кажуть, що шансів у загарбників мало.

Російські війська готуються до нової атаки на Вугледар. Однак у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що військовослужбовці 136 ОМСБр 58 загальновійськової армії Південного військового округу звернулися до командування за додатковими артилерійськими боєприпасами.

За словами аналітиків, саме вони замінять 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ, яка зазнала нищівної поразки під Вугледаром.

Аналітики впевнені, що така заміна не допоможе Росії досягти успіхів у наступі. Зокрема, у своєму зверненні окупанти зі 136 мотострілецької бригади заявили, що їм необхідно берегти свої артилерійські боєприпаси.

"Малоймовірно, що 136 мотострілецька бригада зможе домогтися тактичного наступу під Вугледаром, якого не змогли добитися 155 бригада морської піхоти, 40 бригада морської піхоти та інші російські з'єднання", — йдеться у звіті.

Крім того, як заявили аналітики, наступ на Вугледар загалом обіцяє мало вигод для російських сил. Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар. Однак Мурадову будуть потрібні нові резерви живої сили та техніки для виконання вказівок, а заміна 155 бригади морської піхоти 136 мотострілецькою бригадою не є необхідним підкріпленням для проведення вдалого наступу.

"Досі не зрозуміло, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні ресурси для відновлення наступу, але Мурадов може вирішити, що йому необхідно відновити наступальні операції, щоб продемонструвати свою компетентність", — зазначили аналітики.

Як повідомлялося, окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що російські окупанти хочуть спробувати вирівняти кордони Донецької області і, швидше за все, ворог готується до оборони.

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