Російські війська знову обстріляли Харків: постраждала жінка - ОВА

Окупанти вкотре гатили по цивільній інфраструктурі Харкова.
Російські окупанти сьогодні, 3 травня, знову обстріляли Харків, зокрема центр міста.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поранення від обстрілів отримала місцева жителька. Постраждали магазини, гаражі і навіть дитячі атракціони в міському парку.
"Закликаю харків'ян залишатися по можливості в укриттях. Ворог підступний. Навіть в разі відсутності сигналів повітряної тривоги виходити без нагальної потреби з укриттів може бути небезпечно", - наголосив він.
Під вогнем окупантів опинилися виключно цивільні об’єкти, внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали по Харкову два удари, є поранені та загиблий.
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