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Російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини

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Російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини

Фото: Держприкордонслужба України

Армія РФ надвечір вівторка, 10 травня, обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Прикордоння Сумщини ворог атакував ракетами зі своїх літаків. А Чернігівську область російські загарбники двічі обстріляли з мінометів.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Надвечір ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини. Ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних территоріях Сумщини.

Також відбулося два обстріли з мінометів території Чернігівщини, з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раінше росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман, що в Одеській області. 

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