Російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини

Армія РФ надвечір вівторка, 10 травня, обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.
Прикордоння Сумщини ворог атакував ракетами зі своїх літаків. А Чернігівську область російські загарбники двічі обстріляли з мінометів.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
"Надвечір ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини. Ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних территоріях Сумщини.
Також відбулося два обстріли з мінометів території Чернігівщини, з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раінше росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.
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