Російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини

Російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини

Армія РФ надвечір вівторка, 10 травня, обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Прикордоння Сумщини ворог атакував ракетами зі своїх літаків. А Чернігівську область російські загарбники двічі обстріляли з мінометів.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Надвечір ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини. Ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних территоріях Сумщини.

Також відбулося два обстріли з мінометів території Чернігівщини, з боку російського села Нові Юрковичі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раінше росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

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