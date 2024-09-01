Російські війська знову просунулися в Донецькій області: як змінилася ситуація на фронті

Окупанти знову просунулися в Донецькій області. Зокрема, на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 30 та 31 серпня росіяни наступали:

на схід від Сіверську в районі Верхньокам'янського

на південний схід від Сіверска в районі Спірного, Івано-Дар'івки та Виїмки

на південь від Сіверську в районі Званівки

Геолокаційні кадри від 31 серпня вказують на те, що російські війська здійснили незначне просування в східну частину Григорівки (на північ від Часового Яру).

Повідомлялося, що війська РФ захопили Сєверноє (на схід від Торецька), а також 31 серпня продовжили наступальні операції в районі Торецька.

Міноборони Росії також заявило, що росіяни захопили Сєверноє, але ISW не виявив підтвердження того, що росіяни захопили частину північно-західної околиці населеного пункту, що залишилася.

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.

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