Російські війська знову влаштували обстріл і зірвали евакуацію з Ізюму

Місто залишилося без електрики, тепла, води та зв'язку.
Російські військові не припиняли обстрілів 11 березня, тож не вдалося запустити евакуацію мирних жителів з Ізюму Харківської області.
Про це повідомив голова області Олег Синєгубов.
"Росія сьогодні зірвала евакуацію з Ізюму. Ми підготували 20 автобусів і все необхідне. Було створено "зелений коридор", але через обстріл окупантів він так і не був запущений. Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв'язку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 березня через безперервні обстріли з боку окупантів теж була зірвана евакуація з Ізюму. Так, вдалося евакуювати всього 250 людей із 5 тисяч, які цього потребують.
Наступного дня, 10 березня, теж була спроба евакуації з міста, але російські військові завдали авіаудару. На щастя, ніхто не постраждав. Того дня вдалося евакуювати до 1600 людей.
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