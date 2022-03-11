Російські війська знову влаштували обстріл і зірвали евакуацію з Ізюму

Російські війська знову влаштували обстріл і зірвали евакуацію з Ізюму

Місто залишилося без електрики, тепла, води та зв'язку.

Російські військові не припиняли обстрілів 11 березня, тож не вдалося запустити евакуацію мирних жителів з Ізюму Харківської області.

Про це повідомив голова області Олег Синєгубов.

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"Росія сьогодні зірвала евакуацію з Ізюму. Ми підготували 20 автобусів і все необхідне. Було створено "зелений коридор", але через обстріл окупантів він так і не був запущений. Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня через безперервні обстріли з боку окупантів теж була зірвана евакуація з Ізюму. Так, вдалося евакуювати всього 250 людей із 5 тисяч, які цього потребують.

Наступного дня, 10 березня, теж була спроба евакуації з міста, але російські військові завдали авіаудару. На щастя, ніхто не постраждав. Того дня вдалося евакуювати до 1600 людей.

ТСН.ua

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