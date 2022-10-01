Російські військові атакували раніше звільнену Козачу Лопань на Харківщині - Генштаб

Армія Путіна намагалася атакувати позиції ЗСУ у Козачій Лопані, яка була деокупована 11 вересня під час українського контраступу.

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах п'яти населених пунктів: Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 1 жовтня.

Також читайте ЗСУ одним ударом знищили понад пів сотні окупантів у Золотому на Луганщині - Генштаб

У відповіль для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження:

опорного пункту противника,

17 районів зосередження озброєння та військової техніки,

а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

"Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська армія має успіхи на сході. У суботу, 1 жовтня, українські військові зайшли до Лимана Донецької області, за місто йдуть бої з окупантами. Тим часом російські окупанти, які ще можуть втекти, втікають із українського міста. Усі подробиці, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, читайте ТУТ.

Тим часом у Міністерстві оборони країни-агресорки Росії офіційно визнали оточення ЗСУ та втрату міста Лиман Донецької області.

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим