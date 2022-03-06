Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум

Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум

Безпечно виїхати з Сум, Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст області неможливо, заявив Живицький.

Російські військові грабують і подекуди розстрілюють автомобілі українських мирних жителів, що намагаються виїхати з Сум та інших міст області.

Про це 5 березня повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, додавши відповідне відео.

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Голова області повідомив, що на відео зафіксована траса Київ-Суми, неподалік від обласного центру в напрямку столиці.

"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст області. Я відповідаю: "Безпечно – ніяк". Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей", – йдеться у повідомленні Живицького.

На опублікованому ним відео видно, як уздовж дороги стоять лкгкові авто та мікроавтобуси з відчиненимибагажниками і дверцятами, а навколо розкидані різні речі та одяг. Людей поруч ніде немає.

Автор відео наголошує, що в усіх автівках були порізані або прострелені колеса.