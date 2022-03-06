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Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум

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Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум

Скриншот з відео

Безпечно виїхати з Сум, Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст області неможливо, заявив Живицький.

Російські військові грабують і подекуди розстрілюють автомобілі українських мирних жителів, що намагаються виїхати з Сум та інших міст області.

Про це 5 березня повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, додавши відповідне відео.

Голова області повідомив, що на відео зафіксована траса Київ-Суми, неподалік від обласного центру в напрямку столиці.

"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст області. Я відповідаю: "Безпечно – ніяк". Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей", – йдеться у повідомленні Живицького.

На опублікованому ним відео видно, як уздовж дороги стоять лкгкові авто та мікроавтобуси з відчиненимибагажниками і дверцятами, а навколо розкидані різні речі та одяг. Людей поруч ніде немає.

Автор відео наголошує, що в усіх автівках були порізані або прострелені колеса.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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