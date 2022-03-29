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Російські військові з Тихоокеанського флоту відмовляються воювати в Україні - Генштаб ЗСУ

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Російські військові з Тихоокеанського флоту відмовляються воювати в Україні - Генштаб ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

У Росії існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника.

Про це 29 березня повідомили у Генштабі ЗСУ

"Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції”, не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.

Оперативна інформація станом на 29 березня

Оперативна інформація станом на 29 березня
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