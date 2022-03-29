Російські військові з Тихоокеанського флоту відмовляються воювати в Україні - Генштаб ЗСУ

Російські військові з Тихоокеанського флоту відмовляються воювати в Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

У Росії існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника.

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Про це 29 березня повідомили у Генштабі ЗСУ

"Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції”, не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.