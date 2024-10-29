Російські військові масово відмовляються наступати на Запоріжжі — АТЕШ

Військова поліція РФ затримала кілька взводів російських окупаційних військ у Запорізькій області через їхню відмову переходити в наступ.

Окремі взводи російських окупаційних військ у Запорізькій області відмовляються переходити в наступ.

Про це повідомляють агенти руху "АТЕШ" з 1440-го мотострілкового полка.

"Всі розуміють, що штурм української оборони — це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим російське військове керівництво планує залучити нові підрозділи на цей напрямок, замінюючи втрачені формування строковиками.

"Це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі в "СВО". Але вони не були б собою, якби не брехали", - пишуть партизани.

У свою чергу Kyiv Post із посиланням на джерело в силових структурах України, повідомляє, що "на Запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення".

"Тому наступати там - самогубство для росіян. ... Там зараз ніхто не наступає, тільки кусають один одного"., - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Запорізький напрямок доставлять додаткове озброєння і техніку. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

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