Російські військові масово відмовляються воювати в Україні - Генштаб

Військові повертаються до пунктів постійної дислокації.

Російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

Про це 3 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Наприклад, командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовилися від участі в бойових діях.

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Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу також відмовились брати участь у бойових діях на території України.

Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Нагадаємо, що українські захисники вигнали російських окупантів із Київщини, триває боротьба на Чернігівщині та інших напрямках. Росіяни продовжують наносити ракетні удари, але їхня інтенсивність зменшилася.

Київську область звільнено від окупантів

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