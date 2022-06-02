Російські військові масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях та вимагають викуп

Російські окупанти масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація, отримана з ТОТ, повідомляє Служба безпеки України.

Так, за даними СБУ, сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Зокрема оприлюднено відповідні дзвінки громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області.

"Щойно приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і поїхали з ним. Ні документи не надали, ніде нічого", - йдеться в одному з телефонних дзвінків, під час якого жінка викраденого чоловіка намагається залишити своє звернення, щоб розшукали людину.

На усі ці питання у окупантів приблизно однакова відповідь, що телефоном питання не вирішуються. А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги, інформують у СБУ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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