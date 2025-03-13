Російські військові масово здаються у полон: що відбувається на Півночі Харківщини

За словами військового, у полон здаються не лише рядові солдати, а й сержанти та навіть офіцери.

На Північ від Харкова, на ділянці відповідальності 13-ї бригади “Хартія”, ситуація на фронті стала умовно спокійнішою для українських військових.

Про це в ефірі “Київ24” розповів речник бригади Володимир Дегтярьов.

За його словами, така зміна зумовлена двома основними факторами.

“З одного боку – погодні умови. Тане сніг, йдуть дощі, стає складніше пересуватися колісною технікою, а рух гусеничної техніки обмежений, оскільки його контролюємо як ми, так і ворог”, – пояснив речник.

Однак головна причина змін – морально-психологічний занепад російських військових.

“Тільки за останній тиждень кілька груп російських військовослужбовців здалися в полон майже без опору. Якщо не враховувати наш постійний тиск дронами, ударами артилерії та руйнування всієї їхньої логістики, вони просто відмовляються воювати”, – наголосив Дегтярьов.

Українські військові продовжують чинити безперервний тиск на окупантів, що змушує їх деморалізуватися та відмовлятися від боротьби.

Нагадаємо, російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених у селі Козача Локня Курської області.

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