Російські військові мають пряму вказівку розстрілювати жінок та дітей в Україні - СБУ

Російський окупант розповів про вказівки керівництва РФ.

Російські військові мають вказівки розстрілювати мирних українців, а тих росіян, хто відмовляється вбивати жінок та дітей, також розстрілюватимуть.

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Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої.

У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали.

"Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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