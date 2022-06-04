Російські військові можуть вбити Путіна, видавши його смерть за серцевий напад - The Sun

Російські військові можуть "прибрати" президента Росії Володимира Путіна і зробити державний переворот.

Генерали чинять більший тиск на Володимира Путіна в міру того, як Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні.

Про це пише The Sun, посилаючись на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона.

Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління мають можливості для ліквідації президента і можуть піти на такі заходи, якщо побачать, що ЗС РФ втрачає позиції Донецької та Луганської областей, вважає він.

Тронтон підкреслив, що жителів Росії нескладно переконати у випадковій смерті Путіна.

"У них вистачить розуму зробити це. Якщо ви хочете зробити палацовий переворот, ви повинні робити це тихо і тримати в найсуворішій таємниці. Ви б змусили ГРУ зробити це, і за останні кілька тижнів вони отримали значно більші сили. Потім ви змушуєте людей говорити на телебаченні, що Путін нездужає, і тоді у вас з'являється новий лідер. Хтось скаже: "У бідного Путіна трапився серцевий напад через всю напругу спеціальної військової операції, і ми поставили такого-то і такого-то на чолі", — поділився своїм баченням ситуації Роберт Тронтон.

ЗС РФ уже втратили понад 30 тисяч військовослужбовців, тисячі танків і літаків, а також ракетний крейсер "Москва". За 100 днів від початку вторгнення Росія не досягла жодної із заявлених цілей.

Варто зазначити, що вже багато місяців у ЗМІ ходять активні чутки про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть було проведено планову операцію.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення до України, а перша операція йому була зроблена якраз у лютому 2022 року. Мабуть, після того, як вона минула успішно, він і знайшов у собі сили ухвалити рішення розпочати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан здоров'я "фюрера", незважаючи на те, що він отримує найінноваційнішу терапію, залишає бажати кращого. Пророкують, що життя його закінчиться в якомусь санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти Путін уже не вийде, щоб керувати країною. І цей оптимістичний для України прогноз роблять на 2023 рік.

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