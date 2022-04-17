Російські військові накрили артилерією центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 13 поранені

Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню.
Росія відкрила вогонь по центральній частині Харкова, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центр міста обстріляли близько 13:30 та 14:00.
Як Суспільному повідомили у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації, попередньо, через ворожий артобстріл п’ятеро людей загинули, 13 поранені.
Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста — пожежі.
Наразі в місцях обстрілу продовжують працювати надзвичайники та медики.
Напередодні стало відомо, що загарбники депортували до РФ понад 50 жителів міста Ізюм.
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