Російські військові намагаються досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи в Україні – ISW

Російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Але це не допоможе їм досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, досягли додаткових успіхів у південно-західному та північному Бахмуті, а також на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Хромовим станом на 20 березня.

19 березня український Генштаб повідомив, що російські війська атакували в напрямку Бердичів (10 км на північний захід від Авдіївки), що вказує на те, що російські сили, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки).

Російські війська, ймовірно, збільшують темп бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, і, як повідомляється, залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки цих операцій.

20 березня мер Авдіївки Віталій Барабаш заявив AFP News, що російські війська все активніше використовують ракети Х-59, Х-101, Х-555 і С-300 в районі Авдіївки.

Український військовий речник 20 березня заявив, що російські війська втратили близько трьох неуточнених рот (імовірно, йдеться про піхоту) під час штурму Авдіївки з 19 березня.

Раніше ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки, як повідомляється, призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвести українські сили від інших ділянок фронту. ISW не спостерігала, щоб російські сили розташували значну бойову силу на околицях міста Донецька, і малоймовірно, що російські сили зможуть витримати цей тимчасовий посилений темп. ISW оцінює, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, активізують зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні.

Залишається ймовірним, що просування Росії може змусити Україну вийти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча ні те, ні інше наразі малоймовірно.

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Нагадаємо, що українські прикордонники знешкодили групу російських окупантів під Бамутом Донецької області.

Додамо, що Бахмут захищається і контратакує. Воїни знищують росіян з гаубиць та мінометів, витримують постійні піхотні штурми й авіаційні удари, беруть окупантів у полон та проводять локальні контрудари навколо міста. Все це - неймовірно високою ціною, під безупинним ворожим вогнем.

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