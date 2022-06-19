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Російські військові нарощують систему ППО у тимчасово окупованій Херсонщині - Генштаб ЗСУ

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Російські військові нарощують систему ППО у тимчасово окупованій Херсонщині - Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Також армія Росії вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони на південному фронті.

Про це йдеться у Генеральному штабі Збройних Сил України за 19 червня.

"На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони", - йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, за повідомленням оперативного командування "Південь", російські військові не можуть просуватися вперед на півдні України. Через це вони вдаються до хаотичних обстрілів українських позицій та населених пунктів. Детальніше про ситуацію на півдні - читайте ТУТ.

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