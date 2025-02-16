Російські військові навмисно ламають свою техніку, щоб не йти в бій - АТЕШ

На Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.

Про це повідомляє АТЕШ.

"За останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць бронетехніки та транспортних засобів стали непридатними через умисні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, 5 бойових машин піхоти та 2 танки Т-72 були виведені з ладу ще до того, як їх відправили на бойові позиції. Також через навмисні поломки двигунів і трансмісій перестали працювати 4 вантажівки та 1 бронетранспортер.

"Найбільше таких випадків фіксується серед військовослужбовців 37-ї мотострілецької бригади та 5-ї танкової бригади. Ці підрозділи вже неодноразово відмовлялися виконувати накази, а тепер російське командування почало розслідування щодо масового виведення техніки з ладу", - додали в АТЕШ.

Серед особового складу зростає невдоволення – все більше військових намагаються уникнути відправляння на фронт, усвідомлюючи високі ризики загибелі.

Нагадаємо, росіяни відмовились від спроб захопити Покровськ за допомогою тактики "лобових" штурмів і тепер намагаються оточити місто з флангів.

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