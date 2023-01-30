Російські військові облаштовують лінії оборони навколо аеродрому в окупованому Бердянську: фото

Роботи із перетворення аеродрому на укріпрайон проводяться у пожежному темпі, значну частину робіт здійснено за два тижні.

Російські окупанти готуються до оборони й здійснюють це навіть у відносно далекому тилу окупованих територій. Зокрема в аеропорту захопленого Бердянська, який зараз розташованийледь не у 100 км від поточної лінії фронту.

Цей закинутий аеродром російські військові вже доволі давно перетворили на власну базу для вертольотів і продовжують його використання.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на публічні знімки від Planet Labs.

На знімках летовища, які були зроблені 27 січня, помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім можливо ідентифікувати як вертольоти, а один (виокремлений зеленим) доволі схожий на БПЛА типу "Форпост". Також на аеродромі помічена й активність наземного персоналу та техніки.

Але під час аналізу знімків була помічена інша вкрай важлива діяльність окупантів - перетворення аеродрому на вузол оборони зі створенням повноцінного периметра укріплень. Загальна картина виглядає наступним чином:

Фото: defence-ua.com

Весь аеродром по 15-кіломеровому периметру отримав лінії оборони, які складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включно з укриттями для техніки. Більше того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби - відомі "пірамідки Вагнера".

Для зручності ще раз загальний план, який зібраний зі знімків зроблених 26 та 27 січня. Елементи основної лінії оборони позначені червоним, синім - протитанкові надовби, встановлення яких знаходиться у процесі, жовтим - внутрішній периметр оборони, який був створений раніше.

Варто зазначити, що самі "пірамідки Вагнера" встановлюються у три ряди. Станом на 27 січня приблизно на 30% аеродрому вже було оточено ними.

Також вдалось приблизно встановити строки проведення таких робіт - після 10 січня. Тобто для проведення доволі масштабної частини робіт російським військовим знадобилося лише близько двох тижнів.

Самі окопи, з огляду на супутниковий знімок вириті важкою технікою, зокрема екскаваторами, поряд з деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування виритих траншей.

"Підготовка росіянами оборони аеропорту Бердянська з таким розмахом дійсно цікава темпами проведення робіт, а також вибором цього місця для створення укріпрайону з круговою обороною. І, скоріш за все, у російських окупантів значно ширші плани саме на цей об'єкт, ніж просто використовувати його у ролі передової вертолітної бази", - підсумовує Defense Express.

Нагадаємо, Сили оборони уразили три пункти управління та два склади боєприпасів окупантів.

Розправа над колаборанткою: у Бердянську підірвали авто поплічниці "руского міра"

Читайте також: