Російські військові обстріляли низку міст Луганської області: є жертви, спалахнуло кілька пожеж

Російські військові обстріляли низку міст Луганської області: є жертви, спалахнуло кілька пожеж

Загорілись житлові будинки, школа, гаражі та склади.

Російські війська 9 березня продовжують обстрілювати міста Луганської області. Так, під ворожі обстріли потрапили житлові райони Золотого, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної, Борівського.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Щодо обстрілу Золотого, то наразі там уточнюють інформацію про загиблих, потерпілих та про пошкодження.

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У Рубіжному від ворожих обстрілів загорівся гараж. Під завалами будівлі виявлено трьох загиблих. Також спалахнула пожежа у квартирах багатоповерхівки.

У Сєвєродонецьку від обстрілів загорілась низка балконів, горіла також квартира.

У Попасній внаслідок обстрілу горіла школа, інформація про загиблих, потерпілих, пошкодженнях уточнюється. У місті також загорівся гараж, до якого не можуть дістатися пожежники. Спалахнула пожежа і в лікарні, яка не працює. Горіли також складські приміщення будівельного магазину. Через обстріли пожежно-рятувальний підрозділ до гасіння пожежі не залучається.

У Борівському від обстрілів загорілися два житлові будинки. Черговий караул на пожежу не виїжджає.

Нагадаємо, вранці 9 березня Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк зазнав трьох масованих обстрілів окупантів та пережив найстрашнішу добу за час війни – є загиблі, багато зруйнованих будинків.

ТСН.ua

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