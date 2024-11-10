Російські військові обстріляли Сумщину: одна загибла, троє травмовані

Внаслідок обстрілу Свеської громади на Сумщині, здійсненого армією РФ, загинула одна особа, ще троє отримали травми.

Про це повідомила голова громади Дар'я Даріко в ефірі Суспільного.

10 листопада вночі зенітники збили шість "Шахедів" над Сумщиною, того ж цього російські військові здійснили 36 обстрілів Сумської області, влучання сталися в 12 громадах.

Нагадаємо, за листопад армія РФ застосувала 22 ракети різного типу, з яких було збито лише 8.

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