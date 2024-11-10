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Російські військові обстріляли Сумщину: одна загибла, троє травмовані

Російські військові обстріляли Сумщину: одна загибла, троє травмовані

Фото ілюстративне / Фото: Нацполіція України

Армія РФ продовжує обстрілювати українські міста.

Внаслідок обстрілу Свеської громади на Сумщині, здійсненого армією РФ, загинула одна особа, ще троє отримали травми.

Про це повідомила голова громади Дар'я Даріко в ефірі Суспільного.

10 листопада вночі зенітники збили шість "Шахедів" над Сумщиною, того ж цього російські військові здійснили 36 обстрілів Сумської області, влучання сталися в 12 громадах.  

Нагадаємо, за листопад армія РФ застосувала 22 ракети різного типу, з яких було збито лише 8.  

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