Російські військові обстріляли Сумщину: поранено чоловіка, є руйнування (фото)

Російські військові обстріляли Сумську область 8 жовтня, внаслідок чого поранення зазнав один чоловік, а також зафіксовані руйнування.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

Зокрема, він поінформував про 55 ворожих "прильотів", із яких 28 – некерованих ракет. Російські військові обстрілювали Сумщину з САУ, мінометів та завдали чотирьох авіаударів зі своєї території.

Живицький уточнив, що під вогнем окупантів опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

"Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями", – зазначається в повідомленні.

Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Загорілося поле кукурудзи.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, про обстріли територій Сумщини 8 жовтня повідомляв і Генштаб ЗСУ у вечірьому зведенні. Йдеться про обстріли населених пунктів Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди.

Зауважимо, напередодні командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Росія стягує мобілізованих на Сумський напрямок, але йдеться не про безпосередньо прикордонну зону.

У прикордонному з Україною місті Грайворон Бєлгородської області і навколишніх селах сталася "бавовна"

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