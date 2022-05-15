Російські військові обстрілюють "Азовсталь" забороненими запалювальними снарядами

Російська армія використала заборонені запалювальні снаряди проти захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Обласна прокуратури здійсню досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 14 травня 2022 року збройними силами РФ вкотре здійснено атаки на захисників міста Маріуполя, які утримують позиції на території заводу "Азовсталь". Згідно даних з відкритих джерел, загарбники застосовують запалювальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 000 градусів за Цельсієм та їх призначено для ураження живої сили і техніки супротивника шляхом створення масових вогнищ пожежі.

Як повідомляв раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, місцеві мешканці повідомляють йому про нетиповий для “мирного життя” рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку.

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

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