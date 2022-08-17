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Російські військові "плачуться", що не хочуть воювати, і шукають нові лайфгаки для уникнення бойових дій із ЗСУ

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Російські військові "плачуться", що не хочуть воювати, і шукають нові лайфгаки для уникнення бойових дій із ЗСУ

Через суттєві втрати російські військові деморалізовані і вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій.

Серед лайфгаків окупантів - імітація, самоскалічення, симуляція та інше.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за даними українських військових, фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій. 

Нагадаємо, українські захисники придушили спроби окупантів покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. 

Водночас російські військові мають несуттєвий успіх на Авдіївському напрямку - у напрямку населеного пункту Опитне Донецької області. 

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1555
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